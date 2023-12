Freddo e vento non fermano le Luci: folla in centro, i giovani cantano nella villa comunale

Il freddo e le raffiche di vento di queste ore non hanno scoraggiato le tantissime persone che, come mostrano le foto di Antonio Capuano, sono arrivate in città per ammirare le Luci d’Artista. Presa d’assalto, ancora una volta, la villa comunale soprattutto da giovani e famiglie con bambini: nel tardo pomeriggio, un gruppo di ragazzi ha iniziato cantare le canzoni tipiche di Natale tra gli applausi dei presenti.

Fiumi di persone lungo le strade del centro storico, sotto il grande albero di Piazza Portanova e in Piazza Flavio Gioia. Folla anche tra i negozi di Corso Vittorio Emanuele. Per quanto riguarda la viabilità, si è registrato un notevole arrivo di autobus turistici, mentre meno auto rispetto agli altri giorni hanno intasato i parcheggi del centro cittadino.