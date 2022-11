Luci d'Artista: pupazzi di neve in Piazza Sant'Agostino, spunta un presepe in via Duomo

Continua l’installazione delle Luci d’Artista a Salerno, che saranno ufficialmente accese il prossimo 2 dicembre. Tanta curiosità in molte zone del centro: in particolare, nelle ultime ore, nuove luminarie che rappresentano dei simpatici pupazzi di neve sono spuntate in Piazza Sant’Agostino, dietro la sede della Provincia; un presepe luminoso, invece, è stato collocato tra il Tempio di Pomona e via Duomo, nei pressi della Cattedrale.