Record di presenze per Luci d'Artista: presa d'assalto la villa comunale, file ai parcheggi

Record di presenze, questa sera, a Salerno per il secondo sabato della diciottesima edizione di Luci d’Artista. Fin dal pomeriggio – come mostrano le foto di Antonio Capuano – tantissimi visitatori, provenienti dai comuni della provincia ma anche da fuori regione, sono arrivati in città per ammirare i corpi luminosi della diciottesima edizione.

Boom di visitatori

Presa d’assalto, in particolare, la villa comunale, soprattutto da famiglie con bambini. Flussi di persone anche su Corso Vittorio Emanuele e in Piazza Flavio Gioia. Diversi i bus turistici arrivati nel cuore della città, così come centinaia le automobili che hanno formato code per entrare all’interno dei parcheggi, a partire da quello di Piazza della Libertà.