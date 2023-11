Luci d'Artista, è già boom di presenze: presa d'assalto la villa comunale

E’ già boom di presenze per la prima domenica di Luci d’Artista. Fin dal pomeriggio – come mostrano le foto di Antonio Capuano – tantissime persone, provenienti dai comuni della provincia ma anche da fuori regione, sono arrivate in città per ammirare i corpi luminosi della diciottesima edizione. Presa d’assalto, in particolare, la villa comunale, soprattutto da famiglie con bambini.

La viabilità

File di auto davanti all'entrata del grande parcheggio di Piazza della Libertà. Rallentamenti alla circolazione veicolare anche in alcune strade del centro cittadino.