Folla oceanica per le Luci: record di visitatori sul Corso e nella villa comunale

Come ampiamente previsto dagli arrivi di questa mattina, quella di oggi è una domenica da record in città per le Luci d’Artista. Boom di visitatori stanno “invadendo” questa sera lungo le strade del centro cittadino: bagno di folla, in particolare, sotto il grande albero di Natale in Piazza Portanova e nella villa comunale. Fiumi di gente anche su Corso Vittorio Emanuele, in via Mercanti e anche sul lungomare.

La curiosità

Intanto, in Piazza Flavio Gioia, aprirà un altro ristorante "Pescheria" dopo quelli già in piena attività vicino alle Poste Centrali e alla Cittadella Giudiziaria.