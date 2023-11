Tutto pronto per l'accensione delle Luci d'Artista: ecco il programma, ci sarà De Luca

Sarà inaugurata domani (venerdì 24 novembre) l'edizione 2023 di Luci d'Artista. Fino al 21 gennaio tutta la città sarà illuminata da opere d'arte luminose installate nelle piazze, nelle strade, nei parchi, per un'atmosfera magica che coinvolgerà i salernitani e centinaia di migliaia di visitatori che in questo periodo arriveranno a Salerno.

Il programma

Si partirà alle ore 17.30 in Villa Comunale, dove - alla presenza del sindaco Vincenzo Napoli e del governatore della Campania Vincenzo De Luca - si darà il via ufficiale all'evento con l'accensione in contemporanea di tutte le installazioni luminose. A seguire ci si sposterà in direzione di Piazza Flavio Gioia (ore 18.15 circa) e in Piazza Caduti Civili di Brescia (ore 19 circa). La manifestazione, anche quest’anno, è organizzata dal Comune di Salerno con il sostegno della Regione Campania.