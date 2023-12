La rivista statunitense AD: "Le Luci d'Artista tra le decorazioni natalizie più belle al mondo"

Le decorazioni natalizie più belle al mondo? C'è anche Salerno ed in buona compagnia, tra Londra e Washington, Vienna e New York. Secondo la rivista statunitense AD, le Luci d'Artista sono tra gli eventi "luminosi" più belli e di successo.

Il commento

Soddisfatto il sindaco Vincenzo Napoli: “Siamo reduci da un ponte dell'Immacolata meraviglioso, con centinaia di migliaia di turisti che hanno affollato la nostra città in questi giorni di festa. Ora entriamo ancora più nel vivo, anche grazie alle tante iniziative per tutta la famiglia in programma nelle prossime settimane”.