Luci d'Artista: spunta uno scimpanzè nella villa comunale, alghe alla "Rotonda"

Continua l’installazione delle Luci d’Artista, in vista dell’accensione ufficiale che ci sarà venerdì 24 novembre. Nel polmone verde della villa comunale, tra gli animali posizionati per far sognare grandi e piccini, è comparso nelle ultime ore anche un simpatico scimpanzè.

In Piazza Flavio Gioia sono comparse nuove alghe e bollicine accanto alle meduse.