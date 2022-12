Luci d'Artista, boom di visitatori anche sotto la pioggia: folla sotto l'albero

Non è bastata la pioggia a scoraggiare cittadini e visitatori: boom di presenze a Salerno, oggi pomeriggio, per le Luci d'Artista. Dal Corso al centro storico fino alla villa comunale: innumerevoli le persone, anche bambini, sotto l'ombrello per ammirare il grande albero di Piazza Portanova e soprattutto i corpi luminosi della kermesse 2022-23. Presenti comitive provenienti anche da Arezzo e Roma. Le foto sono di Antonio Capuano.