Luci d'Artista, si prevede domenica da record: arrivati i primi visitatori

Si prevede una nuova domenica di presenze record a Salerno. Già questa mattina - come dimostrano le foto di Antonio Capuano - diversi pullman turistici sono giunti nel centro del capoluogo per accompagnare centinaia di visitatori che trascorreranno la giornata in città in attesa dell'accensione delle Luci d'Artista.

Le presenze

Anche oggi, grazie al tempo favorevole, si prevede grande affluenza soprattutto sul lungomare, location preferita in primis dai salernitani per trascorrere ore di relax e svago.