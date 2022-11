Luci d'Artista 2022/2023: al via il montaggio in centro, spuntano gli alberi sul Corso Garibaldi

Al via, le installazioni delle Luci d'Artista in città. Tanti i curiosi che hanno notato gli alberi che presto risplenderanno sui lampioni di corso Garibaldi, mentre è in corso anche il montaggio delle luminarie in via Roma (vedi foto in basso di Capuano ndr).

Le opere che saranno a basso consumo energetico, affascinando turisti e salernitani con novità luminose tra fiaba, mito, natura ed animali, stelle ed astri. Come anticipato, le Luci saranno accese entro la prima settimana del mese di dicembre, ogni giorno fino alla mezzanotte, proprio nell'ottica anti-spreco, necessaria anche a seguito del caro bollette.