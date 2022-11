Luci d'Artista 2022/2023: novità in piazza Sant'Agostino, intanto gli operatori fremono per conoscere la data di accensione

Si notano diverse novità, tra le Luci d'Artista di quest'anno: in piazza Sant'Agostino, infatti, sono spuntati dei biscottini/pupazzi luminosi che risplenderanno nell'area (vedi foto di Antonio Capuano ndr), mentre in via Nizza sono state installate nuove opere a tema fiabesco, ritraenti delle fatine.

Intanto, l'incertezza sulla data di inaugurazione delle luminarie sta arrecando non pochi disagi tra gli operatori del turismo: vari ristoratori, albergatori e agenzie di viaggio hanno contattato anche la nostra redazione per conoscere quando saranno accese le Luci, al fine di promuovere pacchetti ai visitatori ed essere in grado di fornire informazioni agli interessati. Insomma, se i dettagli sulle tempistiche non saranno resi noti subito, la gestione dell’evento continuerà a risultare piuttosto complessa, a tutto danno degli operatori che, al contrario, avrebbero dovuto trarne beneficio.