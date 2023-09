Luci d'Artista 2023/2024: le prime indiscrezioni sulla nuova edizione

Già circolano le prime indiscrezioni sulla nuova edizione di Luci d’Artista: come anticipato da Il Mattino, i “mondi” domineranno sul corso Vittorio Emanuele, tra sfere colorate e vibranti, mentre in piazza Flavio Gioia ci sarà “La danza delle Meduse“ e in via Mercanti sarà installata l'opera "Noi siamo natura”. Intanto, in Piazza Sedile del Campo la “Fata delle Farfalle“ e in via Diaz, vua Quaranta e via Manzo dovrebbero, inoltre, risplendere “Le parole dei bambini Artista”, con frasi luminose scritte dai più piccoli. Cresce la curiosità.