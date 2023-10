Luci d'Artista 2023/2024: prosegue l'installazione delle luminarie in città, le novità

Nonostante il clima ancora quasi estivo, i fiocchi di neve di Luci d'Artista si sono iniziati già a posare in città, esattamente in via Porto e via Ligea.

Proseguono a ritmo serrato le installazioni delle luminarie a Salerno: dal rione Carmine a via Nizza, a via Conforti, proseguendo poi per via Mobilio e fino in centro cittadino. Da indiscrezioni, pare che la villa comunale tornerà a trasformarsi in uno zoo illuminato e il Corso Vittorio Emanuele ospiterà pianeti e stelle. Come è noto, poi, piazza Flavio Gioia brillerà con creature marine scintillanti: cresce la curiosità.

Foto di Antonio Capuano