Luci d'Artista a Salerno, in corso allestimento dell'albero e della villa comunale

Proseguono i lavori di allestimento nella città di Salerno in vista dell'edizione 2022 di Luci d'Artista. Questa sera, in piazza Portanova, è in corso l'allestimento dell'albero per il giorno di Natale, che come ogni anno, attira migliaia di curiosi, tra cittadini e turisti. Le foto sono di Antonio Capuano.

Le luci anche in Villa Comunale

Contestualmente, presso la villa comunale è in corso l'allestimento delle classiche luci. E' possibile già notare i primi animali mitologici, come la Fenice, Pegaso, Unicorno e ulteriori costruzioni in fase di allestimento