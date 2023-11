Luci d'Artista 2023/2024: spuntano gli animali nella villa comunale, le foto

Il polmone verde del centro cittadino si prepara ad ospitare "Animalandia" per far sognare grandi e piccini. In occasione di Luci d'Artista, infatti, presso la villa comunale, sono stati installati la giraffa, il leone, lo scoiattolo, i cigni, il panda ed altri simpatici amici di zampa che brilleranno a partire dal 24 novembre, per incantare salernitani e turisti.

Tra le novità di quest'anno, il posizionamento di uno dei due tunnel luminosi, per la prima volta, sul lato del Teatro Verdi.