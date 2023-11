Luci d'Artista 2023/2024: parte il conto alla rovescia per l'accensione

E' partito il conto alla rovescia per l'accensione delle Luci d’Artista che risplenderanno in città dal 24 novembre al 21 gennaio. Nella villa comunale ci sarà Animalandia con due tunnel luminosi, uno dei quali installato, per la prima volta, sul lato del Teatro Verdi. A seguire, ad incantare chi passeggia in via Mercanti, le Quattro Stagioni, fino a giungere alla Fata delle farfalle in piazza Sedile del Campo. Da ammirare, anche la nuova suggestiva danza delle Meduse in piazza Flavio Gioia.

Sul Corso Vittorio Emanuele, i pianeti colorati, mentre alberi luminosi brilleranno in piazza Portanova, piazza Vittorio Veneto e in piazza Monsignor Grasso. Tra le novità, il trenino nella piazza di Torrione e le ghirlande arricchite dalle sfere lungo via Dei Principati. Dagli Angeli del Duomo, al pacco regalo gigante di piazza della Libertà, fino agli Orsi Polari a Pastena: le luminarie si preparano a incuriosire salernitani e turisti per tutto il periodo natalizio.