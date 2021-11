Luci d'Artista: le indiscrezioni sulla data dell'accensione

Circolano le prime date sull'accensione di Luci d'Artista: tra le indiscrezioni, quella secondo cui la città risplenderà dal 26 novembre, data di riavvio della stagione di prosa del Teatro Verdi.

L'ipotesi

Curiosità intanto pure per l'inaugurazione dell'Albero di Natale di piazza Portanova di dicembre che potrebbe avere come padrino Vincenzo Salemme, in quanto l'attore napoletano sarà in scena al Massimo Cittadino nei giorni che precedono l'Immacolata. Tutto, in ogni caso, è da confermare.