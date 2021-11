Luci d'Artista, attesa per la riunione decisiva a Palazzo di Città: proseguono le installazioni in via Roma

Si terrà martedì al Comune, la riunione per l’ok definitivo di Luci d’Artista. A meno di imprevedibili circostanze, legate all'emergenza Covid, la manifestazione farà nuovamente risplendere la città, pur ritardando la data di inaugurazione per studiare piani anti-assembramento, sempre legati ai contagi. Continuano, intanto, le installazioni delle opere luminose in via Roma, piazza Sant'Agostino e a Largo Campo.

I motivi

I temi da sciogliere per l’ok all’evento, riguardano la mobilità veicolare e pedonale. Per il primo anno, in ogni caso, Salerno è stats "battuta sul tempo" da Napoli dove sono state già illuminate numerose opere in vista del Natale.



Foto di Antonio Capuano