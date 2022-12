Luci d'Artista 2022/2023: bagno di folla in città, pienone di bus turistici in via Ligea

Boom di presenze, in questa domenica, a Salerno. Quasi 100 bus tra via Ligea e il parcheggio del porto e una marea di visitatori, in questa sera, per le vie del centro cittadino, alla scoperta delle Luci d'Artista.

In particolare, la villa comunale è risultata stracolma di curiosi: complice il clima mite, in questo week-end il flusso di turisti in città è risultato addirittura superiore rispetto a quello dell'altro fine settimana. Inevitabili, ripercussioni sul traffico, con rallentamenti e code soprattutto in zona centro.

Foto di Antonio Capuano