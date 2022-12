Nuovo sabato da record di presenze, quello di oggi, a Salerno, al chiarore di Luci d'Artista. Come mostrano gli scatti di Antonio Capuano, infatti, è evidente la notevole affluenza registrata in città ance in questo week-end.

Intanto, in via Roma, apre i battenti il ristorante pizzeria "Volti al mare", al posto dello storico Donna Margherita. Tanta curiosità.