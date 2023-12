Boom di presenze per Luci d'Artista: domenica da record, parcheggi pieni e bus turistici in sosta

Salerno presa d'assalto per le Luci d'Artista, in questa domenica. Poco prima dell'orario di apertura pomeridiano di "Animalandia" nella villa comunale, infatti, centinaia le persone accalcate fuori ai cancelli in attesa di visitare le opere luminose.

Code di pullman, inoltre, in via Ligea, per i turisti giunti da fuori città per ammirare le luminarie.

Già pieno, nel primo pomeriggio, il parcheggio di piazza della Libertà, inoltre, a prova della notevole affluenza di visitatori.

Foto di Antonio Capuano