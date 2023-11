Luci d’Artista: l'impegno di Iren per le installazioni nel segno della sostenibilità ambientale

Risplendono le Luci d’Artista a Salerno: la manifestazione, giunta alla 18ª edizione, è un’iniziativa del Comune di Salerno, cofinanziata dalla Regione Campania e realizzata da Iren Smart Solutions, la società del Gruppo Iren dedicata alla riqualificazione energetica degli edifici, all’illuminazione pubblica e semaforica, al global service tecnologico e all’installazione di impianti a fonti rinnovabili. Iren possiede una stimata competenza nel campo dell’illuminazione sia pubblica che monumentale, nonché nelle manifestazioni illuminotecniche, che l’hanno portata a realizzare installazioni luminose anche in molte città italiane (Torino, Genova, Portici, Pompei, Latina, Pescara…) ed europee, fra cui Bruxelles, Barcellona, Lisbona, Marsiglia, Unna e Lione. Nel 2019 una Luce d’Artista di Iren ha anche illuminato le notti della Città de L’Avana in occasione dei festeggiamenti per il 500esimo anniversario della città.

Curiosità

Luci D’artista di Salerno, attraverso l’uso della luce negli spazi cittadini favorisce l’incontro tra il vasto pubblico e l’arte illuminotecnica. Il tema centrale di questa edizione è la Natura intesa nella sua accezione più ampia: l’insieme di tutti gli esseri viventi e degli ambienti in cui vivono, con un’attenzione al fondamentale rapporto che li unisce. Il Comune di Salerno ha commissionato la progettazione allo studio Ondesign di Torino (con la direzione artistica dell’architetto Luca Pannoli) e la realizzazione, installazione e manutenzione delle opere (comprese quelle già di proprietà del comune) a Iren, risultata affidataria del servizio a seguito di gara pubblica. Iren nella realizzazione delle spettacolari installazioni luminose, ha posto una particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, grazie all’utilizzo di sorgenti luminose a led in grado di fornire maggiore luminosità con minore impatto energetico e significativo contenimento dei consumi.

I dettagli

Inoltre, le installazioni proposte sono arricchite di elementi decorativi colorati tali da renderne la visione gradevole anche nelle ore diurne limitando così al minimo le ore di accensione. Saranno ben 14 le installazioni inedite, montate per la prima volta a Salerno. Per la realizzazione e l’installazione di tutte le opere luminose sono stati utilizzati, tra linee elettriche e stringhe di Led, oltre 410 km di conduttori, 7.100.000 Led, con un totale assorbimento elettrico previsto di oltre 230 kW complessivi.