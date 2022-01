Luci d'artista, smontato l'albero di piazza Portanova: ecco fino a quando saranno illuminate le altre opere

Saranno spente il 19 gennaio le Luci d'Artista, a Salerno. Complice il gelo, oltre che il periodo di festa concluso, pochi ormai i visitatori a spasso al chiarore delle luminarie che hanno reso unica la nostra città da fine novembre a gennaio.

Intanto, del grande albero di piazza Portanova non c'è già più traccia: concluso in tempi celeri lo smontaggio. Anche in questa edizione, nonostante l'emergenza epidemiologica, in ogni caso, soddisfacenti i numeri dei turisti per la manifestazione.