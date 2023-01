Gelo e pioggia a Salerno: qualche gruppo di turisti sfida il maltempo per ammirare le Luci

Nonostante il gelo e la pioggia, non manca qualche tenace gruppo di turisti che, in questa fredda domenica caratterizzata dall'allerta meteo, si è recato a Salerno, per ammirare le Luci d'Artista.

Come mostrano gli scatti di Antonio Capuano, alcuni visitatori hanno atteso l'apertura della villa comunale, resa accessibile dopo le ore 17, probabilmente per via dell'allerta meteo che è ancora in corso in città. Anche se ovviamente non c'è più la ressa natalizia, dunque, non mancano turisti che, sfidando il maltempo, non rinunciano a godere gli ultimi giorni delle luminarie che, come è noto, brilleranno fino al 29 gennaio.