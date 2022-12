Luci d'Artista 2022/2023: al via le installazioni anche a Torrione

In ritardo, ma sono arrivate anche a Torrione le Luci d'Artista. Sospiro di sollievo per commercianti e residenti della zona che avevano denunciato come fosse rimasto al buio solo il tratto di strada del loro quartiere.

Tuttavia, nel pomeriggio di oggi, la lieta sorpresa: operai al lavoro per installare le Luci anche in via Posidonia che, dunque, risplenderà con opere dai motivi invernali.