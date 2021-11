Luci d'Artista 2021/2022, nella villa comunale arriva la Fenice

Dopo l'amarezza, da parte degli amanti delle Luci d'Artista, per il rinvio dell'inaugurazione della kermesse, a causa dell'incompletezza del piano sicurezza, non manca una sorpresa in città.

Nella villa comunale, infatti, è arrivata la Fenice: il polmone verde della città è caratterizzato dalla presenza di creature mitologiche, dunque, in questa edizione.