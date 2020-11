"Luci sospese" in un negozio salernitano: quando lo shopping natalizio "si trasforma" in solidarietà

Al momento, è vietato lo shopping di Natale nella zona rossa. Ma quando ingegno e solidarietà si fondono, possono spuntare soluzioni inaspettate. Come è accaduto presso il negozio Mikasa es tukasa di piazza XXIV Maggio, dove, chi ha voglia di illuminare con i colori del Natale la propria casa o il proprio balcone ma si trova in un momento difficile, può ritirare gratuitamente ed in maniera del tutto anonima le lucine che preferisce.

Presso l'esercizio, infatti, è possibile lasciare una quota a piacere per le luci sospese: grazie a tali donazioni spontanee, chiunque abbia problemi economici potrà portare con sè le luci natalizie. Tale idea è stata ispirata all'iniziativa di Pippo Pelo, "IlluminiAmo Salerno".