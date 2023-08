Esclusiva / Luigi Di Maio a cena con la nuova fidanzata ad Acciaroli

Luigi Di Maio torna nel Cilento per le vacanze estive. L’ex ministro degli esteri – nominato da un paio di mesi rappresentante speciale dell’Unione Europea per il Golfo Persico – è stato fotografato, ieri sera, ad Acciaroli, precisamente ai tavoli esterni del noto ristorante “Boccaccio” in compagnia della sua nuova fidanzata Alessia D’Alessandro e di un'altra donna. Di Maio - secondo indiscrezioni - sarebbe ospite del principe di Belmonte di Punta Licosa nella sua Tenuta.

La fidanzata con origini cilentane

Alessia D’Alessandro, 33 anni, ha origini italo-tedesche, è nata ad Agropoli ma ha vissuto per diversi anni a Berlino. Parla cinque lingue, ha studiato alla Sciences Po, l’Istituto di studi politici di Parigi, e alla Jacobs University Bremen di Brema. Nel corso dei suoi anni di formazione non ha perso occasione di lavorare come modella, poi come contabile di una azienda, e ancora nell’ambito delle risorse umane ed infine ha anche ricoperto il ruolo di consulente internazionale nel turismo. Da sempre appassionata di politica, nel 2018 si è candidata alle elezioni politiche con il Movimento Cinque Stelle nel collegio uninominale di Agropoli-Castellabate senza però essere eletta.