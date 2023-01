La salernitana Luna Palumbo in gara a Una Voce per San Marino: "Sogno l'Eurovision"

C’è anche la cantautrice Luna Palumbo tra gli oltre mille artisti, provenienti da ogni angolo dell’Europa, in lizza per rappresentare la Repubblica di San Marino all’Eurovision Song Contest 2023, che si terrà il prossimo maggio a Liverpool. Un'occasione messa in palio dal contest “Una Voce per San Marino”, organizzato dalla tv di stato del Titano, San Marino Rtv, e Media Evolution.

Sogno Eurovision

L’artista ha presentato all’attenzione della giuria due brani del suo repertorio. Il primo, “Pezzo di legno”, ancora del tutto inedito, mentre il secondo, “My heart is beating”, rilasciato in collaborazione con il producer Peter Torre a gennaio 2022. "Insieme a me, alla produzione del pezzo, c’è ancora una volta Peter Torre, così com’è stato per “My heart is beating”. Una collaborazione che dunque continua, nell’arte così come nella vita privata" afferma la cantautrice salernitana, che aggiunge: "È una grande opportunità, quella che San Marino sta offrendo agli artisti emergenti di tutto il mondo – prosegue Luna Palumbo -. La decisione di prendervi parte arriva dall’esigenza di portare all’attenzione di sempre più persone la propria musica, con il sogno di presentarla poi sul palco dell’Eurovision Song Contest, che sappiamo bene essere una mastodontica vetrina per ogni artista".