Lungomare di Agropoli: completata l'illuminazione a led, la soddisfazione del sindaco

Tutto il lungomare di Agropoli è illuminato a led: si è tenuta nella serata di ieri l’accensione del secondo tratto. Gli interventi di efficientamento energetico della pubblica illuminazione erano partiti alcune settimane fa a cura della Dervit, la quale aveva operato in precedenza anche i lavori per il primo lotto, culminati con la “prima accensione” a fine marzo scorso. Ora quindi l’intero tratto del lungomare, lungo circa un km, è totalmente alimentato con illuminazione di ultima generazione. I lavori sono consistiti nella sostituzione dei corpi illuminanti esistenti con nuove lampade a tecnologia led. Tali opere di ammodernamento hanno avuto quali obiettivi l’efficientamento energetico, l’adeguamento del risparmio energetico, il rispetto degli standard di sicurezza ed il contenimento dell’inquinamento luminoso. L’adeguamento e riqualificazione dell’impianto di pubblica illuminazione dell’area hanno previsto lo scollegamento e la rimozione dei corpi illuminanti esistenti; la fornitura e posa in opera di nuovi sostegni e corpi illuminanti a led. I sostegni sostituiti saranno impiegati in altre aree della città. Inoltre, nello slargo presente di fronte all’ex distributore di carburanti, all’ingresso della città, è stata posizionata la scritta luminosa “Agropoli”.

Parlano il sindaco Roberto Mutalipassi e l’assessore al PNRR, Sviluppo economico e Visione territoriale Emidio Cianciola:

"Come promesso, l’intero lungomare è stato illuminato con tecnologia a led. Dopo il primo lotto completato a marzo, a distanza di poco più di tre mesi diamo nuovo look anche al secondo ed ultimo tratto. Questo appuntamento è stato arricchito anche dall’installazione di una scritta luminosa che riporta il nome della nostra bellissima città. Un benvenuto a chi arriva. L’impianto installato, di nuova concezione, offre migliore visibilità e quindi sicurezza a tutti gli utenti della strada, con un notevole risparmio in termini di costi di energia".