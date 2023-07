Riqualificazione sostenibile, il lungomare di Cattolica si rifà il look grazie al progetto di uno studio salernitano

Il lungomare di Cattolica rinasce grazie a un progetto ideato da uno studio campano: Medaarch di Cava de' Tirreni, vincitore del concorso per la riqualificazione con un'idea sostenibile.

Il progetto

La cerimonia di inaugurazione del nuovo lungomare Rasi Spinelli si è svolta ieri, giovedì 20 luglio, nella piazzetta della Meridiana, a Cattolica, alla presenza tra gli altri del presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, della sindaca Franca Foronchi e dei progettisti dello studio Medaarch. Il restyling ha riguardato circa 800 metri di lungomare con larghezza media di oltre 20 metri, con una piazza e una belvedere d’eccezione e con un effetto visivo che non si interrompe, ma che restituisce la visibilità verso l’orizzonte, grazie a soluzioni che regalano un'unica piattaforma dalle caratteristiche uniformi. “Portare a compimento la realizzazione di un'opera così estesa, ampia e tecnologicamente avanzata - afferma Amleto Picerno Ceraso, ceo di Medaarch – è un vanto per tutti. Per le amministrazioni comunali che si sono avvicendate, per il comparto tecnico comunale e naturalmente per noi progettisti. Ma è soprattutto ai cittadini di Cattolica che va il nostro ringraziamento per essersi dimostrati così capaci di mediare e comprendere le tante istanze e interessi che convergono su questo luogo spinti naturalmente dall’amore per la propria città. È un'opera che resterà infatti ai cittadini di Cattolica, per aumentarne la qualità della vita, ma anche ai tanti turisti che frequentano questa città. La nostra idea progettuale è incentrata sul concetto di riconnessione che, nel rispetto dell'ambiente, riduce il consumo di materie prime, naturalizza il contesto urbano nel tempo, così da rendere una riqualificazione anche una rigenerazione architettonica e sociale, mediando le istanze del territorio come quelle del lavoro, del turismo e dell'inclusione, riconnettendo il mare e la spiaggia con la città”.