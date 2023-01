Lungomare Colombo, ripristinato lo scivolo per disabili: il plauso dei carabinieri

E’ stato ripristinato lo scivolo per persone con disabilità che intendono avvalersi del terrazzino sul mare di via Lungomare Cristoforo Colombo. A sollecitare l’amministrazione comunale il coordinamento provinciale dell’A.N.C. (Associazione Nazionale Carabinieri) di Salerno, che, sui social, ha ringraziato il Comune per essersi occupato della questione andando incontro alle esigenze di diversi cittadini.