Baronissi plastic free: arriva la macchina mangiaplastica

Sarà installato a breve, a Baronissi, un ecocompattatore, alias mangiaplastica per le bottiglie in pet, come previsto dal Ministero della Transizione Ecologica e in coerenza con la condizione di “città plastic free”.

L'obiettivo

L'obiettivo è contenere la produzione di bottiglie in plastica, favorirne la raccolta selettiva e migliorarne l’intercettazione e il riciclo. "Un servizio in più per i cittadini", come sottolineato dal sindaco Gianfranco Valiante.