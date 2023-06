Festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine: folla di fedeli per l'Alzata del Panno

Folta partecipazione, ieri, per l'alzata del panno della Madonna del Carmine. A prendere parte alla prima data dei festeggiamenti in onore della Mamma Celeste che culmineranno il 16 luglio, innumerevoli cittadini e diverse istituzioni, tra cui la vicesindaca di Salerno, Paky Memoli e il sindaco di Pellezzano, Francesco Morra.





Il corteo di fedeli ha percorso le strade del rione, per poi tornare al Santuario Maria SS del Carmine per l'alzata del Panno: applausi e preghiere per la Vergine.