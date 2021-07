Preghiere e celebrazioni in onore della Madonna del Carmine: il programma

Nessuna processione per via delle norme anti-Covid, ma preghiere e raccoglimento per la Madonna del Carmine, a Salerno. Da oggi, 7 luglio, fino al 16 luglio, messe alle 8, alle 11, alle 17.30 e alle 18.30.

Intanto, venerdì 16 luglio, giorno dedicato alla Vergine del Carmelo, celebrazioni ogni ora dalle 6 alle 9.30. Poi alle il solenne pontificale con l'arcivescovo Andrea Bellandi alle 11 e a mezzogiorno la supplica. Nel pomeriggio, messe alle 17, alle 18.30 e alle 20. Prevista una folta partecipazione.