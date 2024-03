Pasqua 2024: il piccolo Emanuele è il regalo più bello per Anna, mamma a 51 anni

Gioia immensa per la famiglia di Anna Sposito, 51enne, e di Salvatore Palma residenti nella provincia di Napoli per la nascita del piccolo Emanuele: erano oltre 15 anni che la coppia cercava disperatamente di avere un bambino, consultando diversi Centri di Ginecologia in italia. Alla fine, i coniugi si sono rivolti al dottor Raffaele Petta e con loro massima incredulità, dopo diverse ed appropiate terapie, Anna ha scoperto di essere in gravidanza, ovviamenete gravidanza ad alto rischio sia per l’età della paziente che per problemi di ipertensione. La gravidanza è stata seguita dal dottor Raffaele Petta con le più moderne tecnologie, ma a 34 settimane di gestazione, la situazione si è aggravata complicandosi con uno stato di preeclampsia che poteva mettere a rischio anche la vita della signora Anna e del piccolo nascituro.

La storia

La paziente è stata ricoverata presso il Reparto di Ostetricia della Clinica Malzoni di Avellino diretto dalla dottoressa Annamaria Malzoni che ha seguito personalmente una paziente tanto delicata, sottoponendola ad accertamenti ed indagini strumentali (cardiotocografie seriate ,ecoflussmetrie fetali ravvicinate ) oltre che a terapie specifiche, compreso l’utilizzo di alte dosi di cortisonici per evitare il distress respiratorio del bambino alla nascita. Il 22 marzo, dunque, è stato deciso di far partorire la paziente con taglio cesareo eseguito dal dottor Lucio De Vito, dal dottor Raffaele Petta con l’Ostetrica Anna Pepe, insieme al team infermieristico della Sala Operatoria composto da Raffaele Adamo, Gerardina Iannaccone ed Aquino Manuela. L’anestesia è stata condotta dal dottor Franco Lazzarini. Alle ore 10,45, dunque, è venuto alla luce il piccolo Emanuele, con un peso di 3,150 kg, affidato al Neonatologo, dottor Antonio Criscuolo insieme alla puericultrice Vittoria Elia. “Voglio rivolgere il ringraziamento a tutta l’Equipe della Clinica Malzoni per quanto ha fatto per il piccolo Emanuele e per me, rendendo questa Pasqua la più bella di sempre", ha detto, commossa, la neo-mamma.