Consegna delle decorazioni delle Stelle al merito al lavoro: onoreficenze per 8 salernitani

Anche la vicesindaca di Salerno, la dottoressa Paky Memoli, ha partecipato in qualità di delegata dal sindaco Napoli, alla cerimonia di consegna delle decorazioni delle Stelle al merito al lavoro, conferite dal Presidente della Repubblica ai lavoratori benemeriti, presso la Sala Newton - Città della Scienza - alla presenza delle massime autorità civili e militari. A ricevere il riconoscimento, 205 nuovi "Maestri del Lavoro" campani che si sono particolarmente distinti nello svolgimento della propria attività nei vari settori produttivi.

I cittadini insigniti delle onoreficenze a Salerno:



Maestro del Lavoro sig. Francesco CICALESE di Trenitalia

Maestro del Lavoro sig.ra Maria Rosaria CIFARIELLO della BNL SPA Gruppo BNP Paribas

Maestro del Lavoro sig. Ivano CIMINARI di Trenitalia SPA

Maestro del Lavoro sig. Pio DE ANGELIS della SDA

Maestro del Lavoro sig. Oreste PASTORE di Confindustria

Maestro del Lavoro sig. Costantino PICCOLELLA di Trenitalia

Maestro del Lavoro sig. ra Isabella PINTO della BNL

Maestro del Lavoro sig. Sebastiano PISTONE della TIM



A loro la mia personale gratitudine ed ammirazione e quella di tutta l’amministrazione del Comune di Salerno . Il lavoro conferisce dignità all’esistenza delle persone. Devi amare ciò che fai per volerlo fare ogni giorno.

Primo maggio è anche riconoscenza a quelli che hanno perso la vita sul lavoro e a quelli che si alzano ogni mattina per dare il meglio di sè al mondo. Il lavoro è gioia ma è anche tormento per tante persone in cerca di lavoro- dignità . Mi auguro che con i fondi del Pnrrr si possa trovare la luce e la gioia in ogni famiglia. Buon 1 maggio 2022 a tutto il mondo!