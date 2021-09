Migliaia di follower e tanta passione: il giovanissimo Mago Pako di Salerno sbarca su Rai Play

Il 17enne: "Ad oggi penso che se non avessi avuto alcune sofferenze nella mia vita, la magia non si sarebbe potuta poggiare su di esse e quindi sarebbe mancata la base su cui costruire la persona che sono oggi"

Ha solo 17 anni e conta migliaia di follower su Instagram e TikTok, Mago Pako, all'anagrafe Pasquale Guercia di Bellizzi. "La magia è stato il mezzo grazie al quale superare i momenti più difficili della sua vita. Un po' alla volta poi nella sua testa si è fatto spazio il sogno di diventare un mago di professione", scrive Rai Play che ha dato spazio al giovane talento.



"Inizio a vedere i risultati dei sacrifici che ho iniziato a fare 6 anni fa all’età di 11 anni quando ancora non sapevo cosa mi aspettasse - ha scritto il giovane mago - Oggi posso dire grazie a tutti quelli che mi hanno sempre supportato (anche a quelli che prima non lo facevano ma lo fanno adesso). Ad oggi penso che se non avessi avuto alcune sofferenze nella mia vita, la magia non si sarebbe potuta poggiare su di esse e quindi sarebbe mancata la base su cui costruire la persona che sono oggi". Tanta curiosità.