Curiosità, la Maiden Call di MSC Opera sta per approdare a Salerno

Tutto pronto per la cerimonia di Maiden Call di MSC Opera, tra le navi più moderne della flotta del terzo brand crocieristico al mondo, leader di mercato in Europa, Sud America, Golfo Persico e Sud Africa, nonché compagnia in più rapida crescita a livello globale, con una forte e crescente presenza ai Caraibi, in Nord America e in Estremo Oriente. Parte del Gruppo MSC, leader mondiale nello shipping e nella logistica con oltre 300 anni di tradizione marittima, MSC Crociere conta oltre 25.000 dipendenti e dispone di una moderna e giovane flotta di 21 navi, che saliranno a 23 entro il 2025.

MSC Opera giungerà per la prima volta a Salerno venerdì 5 maggio ed effettuerà il tradizionale scambio del Crest con le autorità e le istituzioni cittadine. Tanta curiosità.