"Malasanità in Campania": Fratelli d'Italia organizza una marcia a Salerno

Si terrà a Salerno il 27 ottobre, alle 18.30, la marcia contro la malasanità in Campania organizzata da Fratelli d’Italia. L'iniziativa sarà presentata il 22 ottobre alle ore 10:30, presso la sede di Fratelli d’Italia in via Roma.

L'annuncio

La marcia partirà da piazza Vittorio Veneto per percorrere le strade del centro cittadino e manifestare dissenso per la gestione dei servizi sanitari nel nostro territorio.