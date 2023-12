"Grazie Salerno, due mesi d'amore per Malinconico": Gallo saluta la città alla fine delle riprese

"Grazie Salerno. Due mesi di amore per Malinconico. Questa seconda serie sarà uno spot straordinario per Salerno. Grazie di cuore per la vicinanza e l’affetto dimostratoci". E’ con un post su Instagram che l’attore Massimiliano Gallo annuncia la fine delle riprese della seconda stagione di “Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso” che hanno avuto Salerno come location principale.

La curiosità

Un brindisi finale, con tanto di torta di ringraziamento alla città, ha suggellato la fine di un lavoro durato due mesi. Ora non resta che attendere che vadano in onda le nuove puntate.