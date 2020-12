Maltempo, i salernitani incantati dal doppio arcobaleno: le foto

Dopo la pioggia di questa mattina, un doppio arcobaleno ha affascinato grandi e piccini di Salerno e dintorni.

La curiosità

Come mostrano le immagini pubblicate dalla pagina “Solo per chi ama Salerno” (foto di Angelo Anastasio), dal sindaco di Pellezzano Francesco Morra e dal fotoreporter Gerardo Scafuro, il fascio di luce colorato è stato immortalato da vari punti del capoluogo, ma anche dai comuni limitrofi e finanche dal raccordo autostradale Salerno-Avellino. In tanti, scrutando il cielo, sono riusciti a catturare, con i telefonini e le macchine fotografiche, le suggestive sfumature colorate scovate con il naso all’insù.

Gallery