Maltempo il 1° maggio: rinviate diverse manifestazioni in provincia

Per via delle avverse previsioni meteo, tutte le attività del Cilento Festival Letteratura Ragazzi e Ragazze previste all'aperto a Capaccio Paestum, negli spazi allestiti nel parco La Collinetta, sono rimandate al 22 e 23 maggio prossimi. Confermate, invece, per il 2 e il 3 maggio, invece, tutte le attività previste nello Spazio Erica, ovvero nella Biblioteca comunale Erica.

L'altro rinvio

Anche la Festa Popolare del Primo Maggio a Buonabitacolo è stata rinviata a causa del maltempo. "Ci scusiamo per eventuali disagi e vi terremo aggiornati sulla nuova data prevista per l'evento. Presto comunicheremo ulteriori dettagli. Grazie per la vostra comprensione e speriamo di potervi accogliere numerosi quando le condizioni lo permetteranno", scrive l'amministrazione.