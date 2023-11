Il pittore Fernando Alfonso Mangone consegna il suo catalogo "L'arte attraversa l'Italia" al Ministro Sangiuliano

Questa mattina, presso il Museo Archeologico Nazionale "Marcello Gigante" di Volcei a Buccino, il pittore Fernando Alfonso Mangone su invito del sindaco di Buccino Pasquale Freda ha consegnato il suo prezioso catalogo artistico intitolato "L'arte attraversa l'Italia" curato dal gallerista e critico d’arte Luciano Carini al Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.

La curiosità

Il catalogo, un'elegante pubblicazione di 346 pagine è un omaggio straordinario alla bellezza, alla storia e all'arte d'Italia. Mangone, noto per la sua maestria nell'arte pittorica, ha creato un catalogo che cattura l'essenza e la grandezza dell'Italia, offrendo uno sguardo unico sulle sue meraviglie. Il catalogo presenta un ampio corredo di immagini e colori che esaltano i luoghi più iconici del paese. Da Paestum, Pompei ed Ercolano a Roma con il Colosseo, i Fori Imperiali, la Fontana di Trevi e Piazza San Pietro con la famosa Basilica e la Cappella Sistina, il catalogo offre una prospettiva straordinaria sulla ricchezza storica e culturale dell'Italia. Il Maestro Mangone dedica particolare attenzione a Firenze, città madre del Rinascimento e culla della lingua italiana. La Cattedrale di Santa Maria del Fiore, il Battistero, la Galleria degli Uffizi, Santa Maria Novella, il Centro storico della città e il celebre Ponte Vecchio sono immortalati nelle sue opere, catturando l'essenza dell'arte e dell'architettura fiorentina. Inoltre, il catalogo celebra Venezia, considerata una delle città più affascinanti al mondo, e dichiarata Patrimonio dell'Umanità Unesco insieme alla sua laguna. Mangone riconosce l'importanza di Venezia come sede della prestigiosa Rassegna Internazionale d'Arte "La Biennale di Venezia" e cattura la magia unica della città nei suoi dipinti. Nel catalogo non mancano i borghi e paesi ancora da scoprire e valorizzare in Campania, tra cui Palomonte, Altavilla Silentina, Buccino, Controne, Aquara, Trentinara e Roscigno Vecchia.

Il commento

Mangone, emozionato, ha dichiarato: "In questo catalogo, intitolato L'arte attraversa l'Italia, ho cercato di trasmettere l'amore profondo che nutro per la nostra straordinaria terra. L'Italia è un luogo di bellezza senza pari, una terra che ha ispirato artisti per secoli, inclusa la mia modesta persona. Attraverso la mia pittura, ho cercato di catturare l'anima di questa terra, di raccontare la sua storia millenaria e di celebrare la grandezza della sua arte. Oggi, mentre consegno questo catalogo al Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, lo faccio con la speranza che possa diventare un mezzo per ispirare una profonda connessione con le nostre radici. L'Italia è un museo a cielo aperto, una testimonianza tangibile della creatività umana, della storia e dell'architettura straordinaria. Con questo gesto, spero di contribuire a promuovere la conservazione del nostro patrimonio artistico e storico, affinché le generazioni future possano apprezzare e preservare la bellezza e la cultura che ci circondano. Questo catalogo è un omaggio a un paese che amo profondamente, un tributo alle sue città, alle sue opere d'arte, alle sue meraviglie naturali. Spero che ogni pagina, ogni pennellata, possa evocare l'orgoglio di essere italiani e l'ammirazione per la ricchezza che ci circonda. Ringrazio il Ministro della Cultura e tutti coloro che hanno reso possibile questa pubblicazione. L'Italia è una fonte inesauribile di ispirazione, e con questo catalogo, desidero condividerla con il mondo intero. Possa la bellezza dell'Italia continuare a incantare e ispirare le menti e i cuori di chiunque si avvicini a questo lavoro”.