Paestum: Mangone dipinge dinanzi ad una delegazione del Metropolitan Museum di New York

Tanta curiosià, presso il Museo Archeologico di Paestum, dove il pittore Fernando Mangone si è cimentato in una performance artistica, offrendo una nuova interpretazione della famosa Tomba del Tuffatore. Di fronte alla direttrice del Parco Archeologico di Paestum, Tiziana D'Angelo, e a una delegazione del Metropolitan Museum di New York, Mangone ha portato in vita la storia antica attraverso la sua esecuzione libera e immediata, riportando le rivisitazioni e le re-interpretazioni della celebre tomba su grandi pannelli. Mangone, profondo conoscitore di questi luoghi e dei loro tesori, ha dato vita a una performance che va oltre la mera rappresentazione artistica. Con una profonda comprensione dei grandi miti dell'antichità, delle opere d'arte e della storia stessa, Mangone ha arricchito gli spazi dell'immensa architettura di Paestum con la sua opera, creando atmosfere intense e suggestive.

Viaggio attraverso il tempo

“L'arte è un messaggio all’umanità per narrare la bellezza del creato. Con la mia performance al Museo Archeologico di Paestum, ho cercato di portare in vita non solo l'antichità, ma anche le emozioni e le riflessioni che essa suscita in noi. Attraverso i colori e le forme, ho voluto offrire al pubblico un'esperienza che va oltre la mera osservazione, invitandoli a confrontarsi con la propria fragilità e mortalità, ma anche con la bellezza e la grandezza dell'essere umano nel suo viaggio attraverso il tempo”, ha osservato il pittore Fernando Mangone. La performance di Mangone presso il Museo Archeologico di Paestum rappresenta un'occasione unica per immergersi nell'antichità, esplorando la continuità tra passato e presente attraverso l'arte e la riflessione.