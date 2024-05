"Stop al Genocidio": Salerno in piazza per la Palestina

Si è tenuto questo pomeriggio presso la stazione di Salerno, il presidio per lo stop del Genocidio organizzato dalla Rete salernitana per la Palestina e dal Comitato UniSa per la Palestina, contro "l’imminente invasione dell’area di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, dove si stima che siano attualmente concentrati più di 1,5 milioni di palestinesi". Gli studenti chiedono la fine degli accordi tra "istituzioni accademiche, il regime coloniale d’Israele e l’ industria bellica - spiegano i ragazzi - Rafah è una città palestinese situata all’estremità meridionale di Gaza e al confine con l’Egitto dove 1,2 milioni di palestinesi sopravvivono in condizioni di sovraffollamento dopo che le aree settentrionali e centrali della Striscia sono state distrutte dopo mesi di attacchi indiscriminati. Netanyahu ha deciso di portare le sue truppe via terra a Rafah, per finire di occupare e distruggere totalmente la Striscia di Gaza. La maggioranza della popolazione di Gaza è attualmente concentrata nell’area di Rafah, in disperata attesa dell’ingresso di aiuti umanitari o della possibilità di fuggire dalla Striscia se il valico di frontiera con l’Egitto dovesse aprirsi di fronte ai continui bombardamenti e al blocco che ha privato la popolazione di Gaza dei beni più elementari come cibo, acqua e medicinali".

"Dall’inizio degli attacchi israeliani alla Striscia, la popolazione della città di confine di Rafah è quintuplicata. Ma non si tratta solo della città di Rafah ma di tutta l’area a sud della Striscia chiamata con lo stesso nome, in totale quest’area ospiterebbe attualmente la metà della popolazione della striscia tra la città e i campi profughi improvvisati nell’area circostante", concludono gli organizzatori dell'iniziativa.