Guerra in Ucraina: le manifestazioni di solidarietà nei comuni salernitani

I salernitani si mobilitano per esprimere la propria vicinanza e solidarietà al popolo ucraino in questo periodo buio. Dopo le diverse manifestazioni e raccolte organizzate nel capoluogo anche in diversi comuni della nostra provincia sono state organizzate manifestazioni affinchè ritorni la pace nel cuore dell'Europa.

Baronissi

Dopo l'invito fatto dal sindaco Valiante ai suoi concittadini, il Comune di Baronissi ha organizzato la Fiaccolata per la Pace. La manifestazione si terrà giovedì 3 marzo a partire dalle ore 19. La partenza si terrà all'incrocio tra corso Garibaldi e via Cutinelli.

Battipaglia

Una manifestazione di solidarietà al popolo ucraino è stata organizzata a Battipaglia dal Comune. "E' stata accolta con viva partecipazione da parte di tutti i cittadini, l'organizzazione della manifestazione per la Pace in Ucraina organizzata dall'amministrazione comunale con le associazioni del territorio e le parrocchie. Del resto è di pochi giorni fa la decisione della giunta comunale di approvare un delibera di solidarietà al popolo Ucraino e di ferma condanna dell'attacco militare Russo".

La manifestazione X l'Ucraina X la Pace si volgerà domenica 6 marzo 2022 a partire dalle ore 14. Il programma prevede una Santa Messa degli ucraini nella chiesa San Gregorio VII. Un corteo con i partecipanti al rito religioso raggiungerà poi Piazza Amendola dove alle 16 si svolgerà una preghiera comune con i fratelli ucraini con l'intervento del sacerdote P. Ivan. A seguire, alle 16:30, Chitarre per la Pace e poi la consegna della torcia della pace a Palazzo di Città.

Mercato San Severino

Sempre il 6 marzo a Mercato San Severino l'Amministrazione Comunale e l'associazione Fare Comune hanno organizzato la Fiaccolata per l'Ucraina - contro ogni forma di sopraffazione.

Il raduno è alle 18.30 in piazza Dante mentre la partenza è prevista per le 19. I manifestanti, quindi, percorreranno corso Diaz per arrivare in piazza Imperio passando per il Monumento ai Caduti.