Presentazione del Manifesto della Scienza: presente anche il salernitano Francesco Fasolino

Il Professore Francesco Fasolino, Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Salerno, questa mattina, a Roma, insieme ad altri 75 esponenti del mondo accademico nazionale, ha preso parte, in qualità di membro dell’Italian Scientist Association (ISA), alla cerimonia di presentazione del Manifesto delle Scienza, alla presenza del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, del Ministro dell’Università e Ricerca Anna Maria Bernini e del Ministro della Salute Orazio Schillaci. Il professor Fasolino, unico docente a rappresentare nella cerimonia di oggi l’Ateneo Salernitano, è, da tempo, membro dell’ISA che, in tutta Italia, raccoglie e coordina l’attività di ricerca di 500 scienziati, espressione di diverse branche e materie.

Le parole di Fasolino

“Con estrema emozione e con grande orgoglio” sottolinea il professore Francesco Fasolino “questa mattina ho rappresentato l’intero corpo docente dell’Università degli Studi di Salerno, a cominciare dal nostro Magnifico Rettore Vincenzo Loia. Il prestigioso incontro di Roma rappresenta un nuovo punto di partenza nel delicato rapporto tra scienza e politica, tra ricerca e governi, nell’ottica di una reciproca collaborazione e di un profondo rispetto delle rispettive autonomie. Le emergenze degli ultimi anni, a cominciare dal Covid 19, hanno dimostrato che il potere decisionale ha necessità di confrontarsi con il mondo del sapere, per assumere scelte importanti, evitando di scadere nella tecnocrazia, come evidenziato nel corso degli interventi di questa mattina. Il Manifesto della Scienza, che abbiamo consegnato al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, per alcuni aspetti rappresenta una vera rivoluzione, perché consente al mondo della politica, grazie al supporto di studiosi ed esperti, di riportare alcune questioni fondamentali al centro del dibattito quotidiano”.