Pizza acrobatica, l'esibizione di Aniello Mansi davanti a chef Locatelli e Cristina Donadio

"Posso dire ancora la mia per quanto riguarda il free style di pizza acrobatica". Parola di Aniello Mansi, titolare dell'omonima pizzeria, che ha avuto la possibilità di esibirsi davanti allo chef Giorgio Locatelli ed all'attrice Cristina Donadio (Chanel di "Gomorra") in una puntata del programma di Sky "Home restaurant".

Home restaurant

"Quando fui chiamato per prendere parte a questo progetto televisivo - ha raccontato Mansi - non potevano dirmi quali sarebbero stati gli ospiti per via dell'esclusiva del programma, ma aggiunsero che non sarei rimasto deluso ed è andata proprio così: riguardando il video mi emoziono ancora di più. Non dimenticherò mai le parole dette a fine puntata".